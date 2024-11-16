Овечкин о спортивном долголетии: вещи, о которых я вам не расскажу

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Колорадо Эвеланш" в комментарии клубному телевидению соперников иронично ответил на вопрос о спортивном долголетии.