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Гастроэнтеролог назвала особенности безопасного выхода из поста

Гастроэнтеролог назвала особенности безопасного выхода из поста

Для того чтобы правильно выйти из поста, нужно соблюдать несколько несложных правил. О том, как не навредить себе после долгого воздержания от еды, «Известиям» рассказала врач-гастроэнтеролог «Инвитро» Маргарита Амеличкина 12 апреля.

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