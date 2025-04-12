Гастроэнтеролог назвала особенности безопасного выхода из поста

Для того чтобы правильно выйти из поста, нужно соблюдать несколько несложных правил. О том, как не навредить себе после долгого воздержания от еды, «Известиям» рассказала врач-гастроэнтеролог «Инвитро» Маргарита Амеличкина 12 апреля.