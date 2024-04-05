Энтузиаст представил вступительный ролик орков из оригинального World of Warcraft на Unreal EngineПользователь ютуба под ником Voolcan представил публике свое новое творение – вступительный ролик расы орков из World of Warcraft Classic с графикой уровня Unreal Engine.
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