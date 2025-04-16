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Подольская нашла, на чем сэкономить при подготовке к свадьбе — не будет сорить деньгами как Бородина

Подольская нашла, на чем сэкономить при подготовке к свадьбе — не будет сорить деньгами как Бородина

Певица разумно подошла к предстоящему мероприятию. Наталья Подольская предоставлено Пресс-службойНаталья Подольская и Владимир Пресняков в июне отметят 15-летнюю годовщину свадьбы, и в честь памятной даты они решили провести повторную церемонию.

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