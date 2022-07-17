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Оздоев о будущем: «Приоритет – где будет хорошо. Надеюсь, в ближайшее время вопрос решится»

Магомед Оздоев рассказал о ситуации с трудоустройством. «Карьеру продолжить хочу, а вот где – решим. С представителями «Урала» сегодня по этому поводу не общался, меня друг пригласил [в ложу «Урала»].

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