Наличие оружия массового поражения у ядерных держав

Ни для кого не секрет, что в последнее время обострились угрозы нашему государству. Настолько, что в ответ на эти угрозы началась специальная военная операция.
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