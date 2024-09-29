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  • Владимир Алтайцев
    В дальнейшем, примерно с 1920 года, в западных странах 3-мильную винтовку образца 1891 года стали называть «винтовкой...История винтовки ...
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История винтовки Мосина. Часть первая

История винтовки Мосина. Часть первая

Книга «3-лн винтовка Мосина. История создания и принятия на вооружение русской армии» Основа уникальной книги "3-литровая винтовка Мосина".

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Комментарии
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ШКИПЕР
« Основа уникальной книги &quot;3-литровая винтовка Мосина&quot;. «История создания и принятия на вооружение Русской армии» »  Про 3-х литровую это шутка или описка ?
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16 час.
Владимир Алтайцев
В дальнейшем, примерно с 1920 года, в западных странах 3-мильную винтовку образца 1891 года стали называть «винтовкой Мосина-Нагана».&quot;  Ого, вот это открытие  винтовки в  три  мили длиной. Или калибром?
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15 час.

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