Книга «3-лн винтовка Мосина. История создания и принятия на вооружение русской армии» Основа уникальной книги "3-литровая винтовка Мосина".
История винтовки Мосина. Часть первая
Комментарии
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ШКИПЕР
« Основа уникальной книги "3-литровая винтовка Мосина". «История создания и принятия на вооружение Русской армии» » Про 3-х литровую это шутка или описка ?
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16 час.
Владимир Алтайцев
В дальнейшем, примерно с 1920 года, в западных странах 3-мильную винтовку образца 1891 года стали называть «винтовкой Мосина-Нагана»." Ого, вот это открытие винтовки в три мили длиной. Или калибром?
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15 час.
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