История винтовки Мосина. Часть первая

« Основа уникальной книги "3-литровая винтовка Мосина". «История создания и принятия на вооружение Русской армии» » Про 3-х литровую это шутка или описка ?

Владимир Алтайцев

В дальнейшем, примерно с 1920 года, в западных странах 3-мильную винтовку образца 1891 года стали называть «винтовкой Мосина-Нагана»." Ого, вот это открытие винтовки в три мили длиной. Или калибром?