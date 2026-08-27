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Zero Hedge

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University Of Maryland Warns Trump's Four-Year Visa Cap Could Crush Graduate Enrollment By 30%

University Of Maryland Warns Trump's Four-Year Visa Cap Could Crush Graduate Enrollment By 30%

University Of Maryland Warns Trump's Four-Year Visa Cap Could Crush Graduate Enrollment By 30% The Trump administration is overhauling rules governing the length of stay for international students and exchange visitors, replacing a decades-old system with a fixed period of up to four years.

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