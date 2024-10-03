В Краснодарском крае полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте сильнодействующих веществ

Сотрудники УНК ГУ МВД России по Краснодарскому оперативным путём получили информацию о том, что житель Гулькевичского района сбывает сильнодействующее вещество, приобретаемое им посредством сети Интернет.
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