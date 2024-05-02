АЦ ВКО: модульный вариант ЗРК «Бук-М3» повышает уровень ПВО

Модульный вариант зенитно-ракетного комплекса «Бук-М3» способен повысить уровень объектовой ПВО, что поможет при борьбе с ракетами и беспилотниками ВСУ, заявил Аналитический центр по вопросам воздушно-космической обороны (АЦ ВКО).
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