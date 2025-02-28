СМИ: шеф Пентагона приказал остановить кибердеятельность против России

Распоряжение прекратить любую деятельность Киберкомандования США, направленную против России, дал министр обороны США Пит Хегсет, 28 февраля пишет журнал Record со ссылкой на собственные источники По данным издания, такой приказ Хегсет адресовал генералу Тимоти Хо, который передал распоряжение главы Пентагона Киберкомандованию США.
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