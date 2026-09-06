Фолкленды опять в центре раздора Аргентинский президент Хавьер Милей нанёс новый удар по статус-кво: он объявил о санкциях против компаний, которые ищут нефть у берегов архипелага, и снова назвал острова «аргентинскими».
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