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Пронедра

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Фолкленды опять в центре раздора

Фолкленды опять в центре раздора Аргентинский президент Хавьер Милей нанёс новый удар по статус-кво: он объявил о санкциях против компаний, которые ищут нефть у берегов архипелага, и снова назвал острова «аргентинскими».

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