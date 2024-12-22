Эксперт рассказал, почему россияне должны экономить электричество

Экономия электроэнергии помогает бизнесу и экологии Сбережение электроэнергии может не только снизить затраты российского бизнеса, но и способствовать сохранению природных ресурсов, заявил директор по аналитике АНО "Центр "Энерджинет" Игорь Чаусов в интервью РИА Новости.