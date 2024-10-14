Бойцы рембата совершенствуют и испытывают трофейную технику в зоне СВО

Бойцы рембата группировки войск "Центр" восстанавливают трофейную технику военнослужащих ВСУ и украинских националистов, которую Киеву поставляли западные государства, совершенствуют ее и передают в пользование подразделениям.
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