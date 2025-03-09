Маск заявил, что без Starlink украинская линия обороны рухнет

Гарибян Сусанна

Так пусть отключит всё и навсегда, если они действительно хотят мира. Мы живём на разных материках, а планета у нас одна. Только дураки не понимают, что все эти войны и конфликты её уничтожают. Нам чужого не надо, своего хватает, жить надо в мире каждому на своей территории.