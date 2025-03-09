Украинская линия обороны полностью рухнет в случае отключения ВСУ от доступа к системе спутникового интернета Starlink.
Маск заявил, что без Starlink украинская линия обороны рухнет
Комментарии
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Гарибян Сусанна
Так пусть отключит всё и навсегда, если они действительно хотят мира. Мы живём на разных материках, а планета у нас одна. Только дураки не понимают, что все эти войны и конфликты её уничтожают. Нам чужого не надо, своего хватает, жить надо в мире каждому на своей территории.
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19 час.
Геннадий Бережнов
Маск ты или отключай или болтать переставай!
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2 час.
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