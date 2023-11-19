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"Ни как актриса, ни как женщина": Рыбин жестко проехался по Хаматовой

"Ни как актриса, ни как женщина": Рыбин жестко проехался по Хаматовой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА Российский исполнитель Виктор Рыбин с негативом относится к покинувшим родную страну артистам.

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Комментарии
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Л
Леонид -
А кто такая хаматова?
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