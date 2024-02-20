В магазинах хотят запретить продажу алкоголя вблизи касс

В России хотят запретить продавать алкогольную продукцию в прикассовой зоне магазинов. Соответствующий законопроект депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму, документ опубликован в электронной базе палаты, сообщает "Парламентская газета".
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