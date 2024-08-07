Умных не прислали, или... новая несистемная оппозиция деградировала ещё больше

М

Мария

Кто профессионально работал с письмами и жалобами трудящихся, тот подтвердит. Анализ этого вопроса показывает, что есть категория профессиональных жалобщиков, которые недовольны абсолютно всем: соседями, родственниками, известными людьми. Так вот, кто они, эти проф. жалобщики? Это, в 100% случаях мужики, страдающие импотенцией. Как правило, они наблюдаются у сексопатологов, но безрезультатно. В перерыве между визитами к врачам, продолжают строчить жалобы во все инстанции. Автор из этой печальной категории больных.