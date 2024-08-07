Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 582 подписчика

Умных не прислали, или... новая несистемная оппозиция деградировала ещё больше

Умных не прислали, или... новая несистемная оппозиция деградировала ещё больше

Многие помнят, как Владимир Владимирович иронично оценил интеллектуальные способности тех, кто составлял так называемую "несистемную оппозицию", феерившую в 10-х годах этого века (в основном, в интернете) в поисках своего кусочка власти.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
Мария
Кто профессионально работал с письмами и жалобами трудящихся, тот подтвердит. Анализ этого вопроса показывает, что есть категория профессиональных жалобщиков, которые недовольны абсолютно всем: соседями, родственниками, известными людьми. Так вот, кто они, эти проф. жалобщики? Это, в 100% случаях мужики, страдающие импотенцией. Как правило, они наблюдаются у сексопатологов, но безрезультатно. В перерыве между визитами к врачам, продолжают строчить жалобы во все инстанции. Автор из этой печальной категории больных.
Ответить
7 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Все до кучи, смешались кони, люди...
Ответить
5 час.
С
Странник
автор, сам то понял, что написал? Да, и кто проплатил то?
Ответить
14 мин.

Картина дня

наверх