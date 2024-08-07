Многие помнят, как Владимир Владимирович иронично оценил интеллектуальные способности тех, кто составлял так называемую "несистемную оппозицию", феерившую в 10-х годах этого века (в основном, в интернете) в поисках своего кусочка власти.
Умных не прислали, или... новая несистемная оппозиция деградировала ещё больше
Комментарии
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М
Мария
Кто профессионально работал с письмами и жалобами трудящихся, тот подтвердит. Анализ этого вопроса показывает, что есть категория профессиональных жалобщиков, которые недовольны абсолютно всем: соседями, родственниками, известными людьми. Так вот, кто они, эти проф. жалобщики? Это, в 100% случаях мужики, страдающие импотенцией. Как правило, они наблюдаются у сексопатологов, но безрезультатно. В перерыве между визитами к врачам, продолжают строчить жалобы во все инстанции. Автор из этой печальной категории больных.
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7 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Все до кучи, смешались кони, люди...
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5 час.
С
Странник
автор, сам то понял, что написал? Да, и кто проплатил то?
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14 мин.
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