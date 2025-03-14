storm24
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

storm24

29 подписчиков

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Что, без России голодно сидится? Сколько же кровососов обанкротились? Этот же Лондон потускнел, нет привлекательности...Возвращение в Рос...
  • Михаил Васильев
    Сами поехали, сами и разбирайтесь!Бизнесмен Михаил ...
  • Валентина Литвяк
    Генеально!👍👍👍Продажа недвижимо...

Презентация книги «The Power of Time» (Сила времени) в Лондоне: диалог о времени с восточной мудростью управления 

Презентация книги «The Power of Time» (Сила времени) в Лондоне: диалог о времени с восточной мудростью управления 

Как в цифровую эпоху люди могут научно-обоснованно подходить к управлению своим временем и как предприятия могут быстро разрабатывать гибкие стратегии инновации, чтобы в полной мере использовать методики управления временем для стратегического руководства? В представленной на Лондонской книжной ярмарке 2025 года книге The Power of Time (Сила времени), новаторской работе по исследованию и практическому применению управления из Китая, предложены действенные решения для руководителей, ищущих трансформирующие инновации в современных условиях жесткой конкуренции в бизнесе, что привлекло всеобщее внимание и вызвало широкое обсуждение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх