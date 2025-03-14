Презентация книги «The Power of Time» (Сила времени) в Лондоне: диалог о времени с восточной мудростью управления 

Как в цифровую эпоху люди могут научно-обоснованно подходить к управлению своим временем и как предприятия могут быстро разрабатывать гибкие стратегии инновации, чтобы в полной мере использовать методики управления временем для стратегического руководства? В представленной на Лондонской книжной ярмарке 2025 года книге The Power of Time (Сила времени), новаторской работе по исследованию и практическому применению управления из Китая, предложены действенные решения для руководителей, ищущих трансформирующие инновации в современных условиях жесткой конкуренции в бизнесе, что привлекло всеобщее внимание и вызвало широкое обсуждение.