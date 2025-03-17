Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 985 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Шумакова
    У него точно проблемы имеются. Похоже, что мозги постоянно находятся в том месте, про которое говорят "ниже пояса". Ж...«Депутатское чуть...
  • федор
    Сын рабов , которого предки гремели цепями в британских колониях и Кусочек Кала будут решать. Европа вы действительно...Bloomberg: Лэмми ...
  • Олег Орлов
    Просто незадолго до судного дня, у стрелок часто запускается, как и перед любыми боестолкновениями, необратимый проце...Габбард указала н...

Алгоритмы – агрономам Узбекистана

Алгоритмы – агрономам Узбекистана

Совместное российско-узбекистанское предприятие «Щёлково Агрохим-Узбекистан» в ходе работы 20-й Международной выставки «Сельское хозяйство – AgroWorld Uzbekistan 2025» презентовало аграриям страны подробные схемы применения пестицидов компании на зерновых культурах, хлопчатнике, а также в садах и виноградниках.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх