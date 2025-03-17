Алгоритмы – агрономам Узбекистана

Совместное российско-узбекистанское предприятие «Щёлково Агрохим-Узбекистан» в ходе работы 20-й Международной выставки «Сельское хозяйство – AgroWorld Uzbekistan 2025» презентовало аграриям страны подробные схемы применения пестицидов компании на зерновых культурах, хлопчатнике, а также в садах и виноградниках.
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