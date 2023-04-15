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Рядом с местом выступления премьера Японии произошел взрыв

Рядом с местом выступления премьера Японии произошел взрыв

Взрыв произошел в порту города Вакаяма, когда Кисида должен был начать свою речь.<strong>Взрыв произошел возле места публичного выступления премьера Японии Фумио Кисиды в порту города Вакаяма на юге страны.

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