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РИАН: Врачи дали негативный прогноз на основании болезней Байдена

РИАН: Врачи дали негативный прогноз на основании болезней Байдена

Сочетание нейродегенеративного заболевания, признаки которого явно прослеживаются у действующего главы Белого дома Джо Байдена, вместе с другими болезнями его возраста приводят к неутешительным прогнозам.

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