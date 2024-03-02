РИАН: Врачи дали негативный прогноз на основании болезней Байдена

Сочетание нейродегенеративного заболевания, признаки которого явно прослеживаются у действующего главы Белого дома Джо Байдена, вместе с другими болезнями его возраста приводят к неутешительным прогнозам.
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