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Губерниев разглядел «принцип честной игры» на Олимпиаде в Париже – а вернувшись домой, начал говорить, что его «неправильно поняли»

Губерниев разглядел «принцип честной игры» на Олимпиаде в Париже – а вернувшись домой, начал говорить, что его «неправильно поняли»

Случилось горе – у Губерниева вдруг закончился «праздник спорта». И начались отмазки, «переобувания», выключение каментов под своими записями и рассказы про то, что «вы не так поняли».

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Комментарии
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Владимир Шалимов
Такие игры нравятся только пидарасам. Особенно Губерниеву.
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19 час.
Алексей Тан
Глядя на Губерниевых, ... разных &quot;Толстых&quot;, &quot;Поповых&quot;, &quot;Соловьёвых&quot;... иногда действительно сожалеешь,.... что нет на них... ни ЕЖОВА, ни ЯгОды,... напомню, что писано в святом писании.... -&quot; А те, кто совратит, моих малых сих.... да тому лучше будет, САМОМУ... повесить на себе на шею жернов и в море утопиться!.... (самоубийство, СМЕРТНЫЙ ГРЕХ.. и то оно для подобных особей... предпочтительней будет).
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17 час.
ИО
Игорь Овчаренко
Вот если  его уволить  с репортёрской должности. чем он будет заниматься. .Вероятно пойдёт в стан   антироссийских брехунов и борцов за &quot;&quot;правду&quot;&quot;  таких как  Каспаров, Быков и им подобным.
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2 час.

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