Губерниев разглядел «принцип честной игры» на Олимпиаде в Париже – а вернувшись домой, начал говорить, что его «неправильно поняли»

Алексей Тан

Глядя на Губерниевых, ... разных "Толстых", "Поповых", "Соловьёвых"... иногда действительно сожалеешь,.... что нет на них... ни ЕЖОВА, ни ЯгОды,... напомню, что писано в святом писании.... -" А те, кто совратит, моих малых сих.... да тому лучше будет, САМОМУ... повесить на себе на шею жернов и в море утопиться!.... (самоубийство, СМЕРТНЫЙ ГРЕХ.. и то оно для подобных особей... предпочтительней будет).