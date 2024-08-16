Случилось горе – у Губерниева вдруг закончился «праздник спорта». И начались отмазки, «переобувания», выключение каментов под своими записями и рассказы про то, что «вы не так поняли».
Губерниев разглядел «принцип честной игры» на Олимпиаде в Париже – а вернувшись домой, начал говорить, что его «неправильно поняли»
Комментарии
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Владимир Шалимов
Такие игры нравятся только пидарасам. Особенно Губерниеву.
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19 час.
Алексей Тан
Глядя на Губерниевых, ... разных "Толстых", "Поповых", "Соловьёвых"... иногда действительно сожалеешь,.... что нет на них... ни ЕЖОВА, ни ЯгОды,... напомню, что писано в святом писании.... -" А те, кто совратит, моих малых сих.... да тому лучше будет, САМОМУ... повесить на себе на шею жернов и в море утопиться!.... (самоубийство, СМЕРТНЫЙ ГРЕХ.. и то оно для подобных особей... предпочтительней будет).
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17 час.
ИО
Игорь Овчаренко
Вот если его уволить с репортёрской должности. чем он будет заниматься. .Вероятно пойдёт в стан антироссийских брехунов и борцов за ""правду"" таких как Каспаров, Быков и им подобным.
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2 час.
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