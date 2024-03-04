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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Стоимость биткоина превысила $65 000 впервые с ноября 2021 года

Стоимость биткоина превысила $65 000 впервые с ноября 2021 года. Поддержку криптовалюте по-прежнему оказывает спрос на биткоин-ETF: разрешение на них со стороны американского регулятора позволило привлечь крупных институциональных инвесторов и сделало их понятным и надежным инструментом, отмечали опрошенные Forbes эксперты.

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