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«Вкусно — и точка» реинвестирует средства в концепцию «ресторана будущего»

«Вкусно — и точка» реинвестирует средства в концепцию «ресторана будущего»

Сеть ресторанов быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» направит часть заработанных средств на развитие ИТ-инфраструктуры, включая разработку собственного программного обеспечения, строительство новых предприятий быстрого обслуживания и концепцию «ресторана будущего».

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