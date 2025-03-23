Добрый доктор-ваххабит: медики-мигранты заступились за террористов

Русский компас Муххамад Курбанов. Фото: тг-канал "Многонационал". А ведь к таким запросто попасть на приём! Дарина ЕРМОЛАЕВА Своё мнение о недавних трагических событиях в Сирии высказал Волгоградский муфтий Мохамад Бата Кивах.
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