Результат неизбежен: офшорной аристократии приходит конец

Фейков нет. Только достоверные новостиБизнес и финансыРезультат неизбежен: офшорной аристократии приходит конец Фото: Alan Bilsborough / Shutterstock Деофшоризация отечественной экономики идёт медленными, но уверенными темпами.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАНГЕЛ АНГЕЛВсе это хорошо, но кто мешает МРОТ и минимальную пенсию в России установить 45 00 руб., за баланс рабочего времени 4171 час в месяц. Почему не установить за работу в ночное время и в выходные и праздничные дни в двойном размере... Ну что толку когда Росстат показывает среднюю заработную плату, но он не показывает сколько при этом работает в среднем рабочий на работе, не берем бюджетников и гос служащих. Так вот большинство работает по 12 часов в день на шестидневной неделе и при этом его зарплата составляет 32 000 - 35 000 руб грязными, из которых официально платят минималку, а остальное отдают в конвертах... И ни чего простой работяга поделать не может. Не нравится вали ему говорит работодатель, так это еще по божески. Так что зарплаты в России простых работяг в лучшем случае 20 000 руб... Вот и вся арифметика... И как иметь здоровое население и отпахав после этого демографию повышать... Когда пенсионеры вымирают не от возраста, а от того что кушает на что им денег хватает, побираясь на рынках, где вчера покупала бабуля полугнилые помидоры за 35 руб. за 1 кг... И это то что они заслужили за 25 и более лет отработав государству... И это что НЕ ГЕНОЦИД СТАРИКОВ????Комментировать
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