Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergej
    после этой зимы и то что он прогнулся перед окраиной за поставки оружия я думаю он вряд-ли протянет до весныШольц рассказал, ...
  • Катерина Ган
    Нет, уж, ,,умерла, так умерла,, : показать большую фигу и не прощать.Лайма Вайкуле над...
  • Галина Светлая
    Бойтесь с...ки, твари человекоподобные. Ничто вас не спасет.Подоляк заявил о ...

Постпред Крыма Мурадов предрек новые провокации со стороны Киева и Вашингтона в регионе

Постпред Крыма Мурадов предрек новые провокации со стороны Киева и Вашингтона в регионе

В США намерены увеличить число провокаций националистов Украины в Крыму. Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщил постпред республики при российском президенте, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов в интервью с «РИА Новости».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх