В США намерены увеличить число провокаций националистов Украины в Крыму. Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщил постпред республики при российском президенте, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов в интервью с «РИА Новости».
В США намерены увеличить число провокаций националистов Украины в Крыму. Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщил постпред республики при российском президенте, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов в интервью с «РИА Новости».
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