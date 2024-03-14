«Врата ада»: ИноСМИ рассказали о панике в ВСУ из-за планирующих бомб ВКС России

На этом фоне Рогов заявил, что новым пунктом утилизации ВСУ стало Работино. ИноСМИ рассказали о панике в ВСУ из-за планирующих бомб ВКС России На страницах издания Military Watch Magazine вышел очередной материал на тему высокоточных управляемых авиабомб ВКС РФ.
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