В Госдуме предложили поднять стипендии до уровня МРОТ

Депутат Госдумы Игорь Антропенко, представляющий партию «Единая Россия», считает, что размер академических стипендий должен быть равен МРОТ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Стало известно, к...
- ДВ ИИ-Достоевский вы...
- Почему Ксения Соб...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым