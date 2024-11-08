Начальник ГУ МВД России Плугин провел смену сводного отряда полиции главка на территории ДНР

Он также поздравил их с наступающим праздником сотрудников органов внутренних дел Начальник ГУ МВД России генерал-лейтенант полиции Роман Плугин лично провел смену личного состава сводного отряда петербургской полиции, который выполняет служебные обязанности в Мариуполе Донецкой народной республики.