Начальник ГУ МВД России Плугин провел смену сводного отряда полиции главка на территории ДНР

Он также поздравил их с наступающим праздником сотрудников органов внутренних дел Начальник ГУ МВД России генерал-лейтенант полиции Роман Плугин лично провел смену личного состава сводного отряда петербургской полиции, который выполняет служебные обязанности в Мариуполе Донецкой народной республики.
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