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Петербургский дневник

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Начальник ГУ МВД России Плугин провел смену сводного отряда полиции главка на территории ДНР

Начальник ГУ МВД России Плугин провел смену сводного отряда полиции главка на территории ДНР

Он также поздравил их с наступающим праздником сотрудников органов внутренних дел Начальник ГУ МВД России генерал-лейтенант полиции Роман Плугин лично провел смену личного состава сводного отряда петербургской полиции, который выполняет служебные обязанности в Мариуполе Донецкой народной республики.

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