ВСУ не получили от США данных об ударе по Киеву: ракеты не встретили сопротивления ВС РФ минувшей ночью нанесли массированный удар по Киеву, применив шесть баллистических ракет.
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