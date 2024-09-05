Песков: Россиядә хәзерге вакытта мобилизациянең яңа дулкыны турында фикер алышулар юк

Россиядә хәзерге вакытта мобилизациянең яңа дулкыны турында фикер алышулар юк. Бу хакта Владивостокта уза торган IX Көнчыгыш икътисади форум кысаларында Кремльнең рәсми вәкиле Дмитрий Песков белдерде, дип хәбәр итә ТАСС.
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