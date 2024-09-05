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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Песков: Россиядә хәзерге вакытта мобилизациянең яңа дулкыны турында фикер алышулар юк

Песков: Россиядә хәзерге вакытта мобилизациянең яңа дулкыны турында фикер алышулар юк

Россиядә хәзерге вакытта мобилизациянең яңа дулкыны турында фикер алышулар юк. Бу хакта Владивостокта уза торган IX Көнчыгыш икътисади форум кысаларында Кремльнең рәсми вәкиле Дмитрий Песков белдерде, дип хәбәр итә ТАСС.

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