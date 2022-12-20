В Артемовске ВСУ специально бьют по жилым домам и соцобъектам: готовят укрытие

Согласно его словам, ВСУшники используют тактику «выжженной земли». Из-за этого они бьют по важным объектам, ставя под угрозу жизни местных жителей, даже несмотря на то, что около целей нет и намека на присутствие наших российских военнослужащих.
Согласно его словам, ВСУшники используют тактику «выжженной земли». Из-за этого они бьют по важным объектам, ставя под угрозу жизни местных жителей, даже несмотря на то, что около целей нет и намека на присутствие наших российских военнослужащих.
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