Как убрать новогоднюю елку после праздников и куда ее сдать

После праздничных дней перед каждым встает вопрос: как убрать новогоднюю елку и куда ее сдать? Важно не только избавиться от дерева с минимальными усилиями, но и позаботиться об экологии, выбрав способ утилизации, который позволит елке служить второй раз.
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