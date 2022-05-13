Вице-премьер Чернышенко сообщил о заселении отелей юга РФ на 80% в майские праздники

Отели и гостиницы южных регионов России в майские праздники на юге страны были заполнены на 80%. Об этом во время совещания с представителями Минтранса, Ростуризма и других ведомств сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, написало РИА «Новости».