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Вице-премьер Чернышенко сообщил о заселении отелей юга РФ на 80% в майские праздники

Вице-премьер Чернышенко сообщил о заселении отелей юга РФ на 80% в майские праздники

Отели и гостиницы южных регионов России в майские праздники на юге страны были заполнены на 80%. Об этом во время совещания с представителями Минтранса, Ростуризма и других ведомств сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, написало РИА «Новости».

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