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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Стоимость золота обновила рекорд после решения ФРС США перейти к снижению ставок

Стоимость золота обновила рекорд после решения ФРС снизить ключевую ставку сразу на 50 б.п., а затем несколько снизилась, когда глава регулятора Пауэлл отметил, что не стоит рассматривать столь резкое снижение как новый темп.

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