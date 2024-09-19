Стоимость золота обновила рекорд после решения ФРС США перейти к снижению ставок

Стоимость золота обновила рекорд после решения ФРС снизить ключевую ставку сразу на 50 б.п., а затем несколько снизилась, когда глава регулятора Пауэлл отметил, что не стоит рассматривать столь резкое снижение как новый темп.
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