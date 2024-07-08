Как обстоят дела с результатами выборов во Франции

Коалиция левых партий «Новый народный фронт» (NPF) одержала победу во втором туре парламентских выборов во Франции и получила 182 места в Национальном собрании, свидетельствуют официальные данные МВД страны, которые приводят французские СМИ.
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