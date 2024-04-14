Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Кто не дрался с русскими, тот войны не видал»

«Кто не дрался с русскими, тот войны не видал»

Что немцы вспоминали про рукопашные схватки с красноармейцами?Бои с красноармейцами настолько впечатляли немецких захватчиков, что в их среде появилось утверждение – тот, кто не дрался с русскими, тот и войны не видал.

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