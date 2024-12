Голосование за лучшие игры для PlayStation, история Киану Ривза в Secret Level, новая игра Bloober…

Открылось голосование в номинации «Голос игроков» на TGA2024 и за «Лучшие игры PlayStation», Bloober Team готовит что-то ещё (помимо хоррора Cronos: The New Dawn), Blizzard удаляет оригинальную дилогию Warcraft из GOG, Киану Ривз напросился в Secret Level из-за любви к анимации, продюсер Assassin's Creed показал заставку для грядущих частей серии, Indiana Jones and the Great Circle получила релизный трейлер.