stopgame
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

stopgame

3 подписчика

Голосование за лучшие игры для PlayStation, история Киану Ривза в Secret Level, новая игра Bloober…

Голосование за лучшие игры для PlayStation, история Киану Ривза в Secret Level, новая игра Bloober…

Открылось голосование в номинации «Голос игроков» на TGA2024 и за «Лучшие игры PlayStation», Bloober Team готовит что-то ещё (помимо хоррора Cronos: The New Dawn), Blizzard удаляет оригинальную дилогию Warcraft из GOG, Киану Ривз напросился в Secret Level из-за любви к анимации, продюсер Assassin's Creed показал заставку для грядущих частей серии, Indiana Jones and the Great Circle получила релизный трейлер.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх