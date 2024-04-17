Глава минфина Египта рассказал о работе с РФ в условиях санкций

Власти Египта знают, как справиться с влиянием антироссийских санкций. Об этом в среду, 17 апреля, заявил министр финансов страны Мухаммед Мааит на полях весенней конференции Международного валютного фонд (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне.