Глава минфина Египта рассказал о работе с РФ в условиях санкций

Власти Египта знают, как справиться с влиянием антироссийских санкций. Об этом в среду, 17 апреля, заявил министр финансов страны Мухаммед Мааит на полях весенней конференции Международного валютного фонд (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне.
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