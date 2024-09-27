Обращение ко всем жителям Крыма и Севастополя.Для оперативного освещения ситуации в Крыму, было принято решение предоставить доступ всем жителям полуострова к каналу - ЧП КРЫМ Подпишитесь и читайте только достоверные источники информации, чтобы всегда оставаться в курсе всех событий полуострова.