Обращение ко всем жителям Крыма и Севастополя.Для оперативного освещения ситуации в Крыму, было принято решение предоставить доступ всем жителям полуострова к каналу - ЧП КРЫМ Подпишитесь и читайте только достоверные источники информации, чтобы всегда оставаться в курсе всех событий полуострова.
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