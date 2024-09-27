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Лента новостей Крыма

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Обращение ко всем жителям Крыма и Севастополя

Обращение ко всем жителям Крыма и Севастополя

Обращение ко всем жителям Крыма и Севастополя.Для оперативного освещения ситуации в Крыму, было принято решение предоставить доступ всем жителям полуострова к каналу - ЧП КРЫМ Подпишитесь и читайте только достоверные источники информации, чтобы всегда оставаться в курсе всех событий полуострова.

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