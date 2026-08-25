Бюджет Воронежа‐2026: депутаты согласовали перераспределение средств — на воду, школы и инфраструктуру

На заседании комиссии Воронежской городской Думы по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям депутаты проанализировали предложения по корректировке бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.
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