Житель Самарской области осужден за фиктивную регистрацию иностранных граждан

Сотрудники полиции установили, что житель Самары, ранее судимый за совершение аналогичного преступления, вновь по месту своей регистрации в комнате общежития незаконно поставил на миграционный учет 71 иностранного гражданина, понимая, что жилое помещение для проживания такого количества граждан не предназначено.