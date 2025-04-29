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Закон, порядок, государство

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Житель Самарской области осужден за фиктивную регистрацию иностранных граждан

Сотрудники полиции установили, что житель Самары, ранее судимый за совершение аналогичного преступления, вновь по месту своей регистрации в комнате общежития незаконно поставил на миграционный учет 71 иностранного гражданина, понимая, что жилое помещение для проживания такого количества граждан не предназначено.

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