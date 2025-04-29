Житель Самарской области осужден за фиктивную регистрацию иностранных граждан

Сотрудники полиции установили, что житель Самары, ранее судимый за совершение аналогичного преступления, вновь по месту своей регистрации в комнате общежития незаконно поставил на миграционный учет 71 иностранного гражданина, понимая, что жилое помещение для проживания такого количества граждан не предназначено.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Экипажи танков Т-80БВ группировки войск «Север» в ходе боевой работы уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ в курском приграничье в зоне СВО
- В Москве сотрудники ГУУР МВД России задержали подозреваемых в организации крупного канала незаконной миграции
- Военные полицейские ЦВО провели урок мужества для юнармейцев Уфы
Свежие комментарии