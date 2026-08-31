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МОСИНФОРМ

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Расписание поездов Ленинградского направления ОЖД изменится с 7 по 18 сентября

Расписание поездов Ленинградского направления ОЖД изменится с 7 по 18 сентября

С 7 по 18 сентября 2026 года изменится расписание пригородных поездов на участках Савелово — Калязин — Углич и Савелово — Калязин — Сонково.

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