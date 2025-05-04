Яна Сантос победила Мишу Тейт на турнире UFC on ESPN 67 Ирина ВальковаВ ночь с 3 на 4 мая 2025 года в Де-Мойне (Айова, США) состоялся один из самых ярких турниров по смешанным единоборствам UFC on ESPN 67.