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Яна Сантос победила Мишу Тейт на турнире UFC on ESPN 67

Яна Сантос победила Мишу Тейт на турнире UFC on ESPN 67

Яна Сантос победила Мишу Тейт на турнире UFC on ESPN 67 Ирина ВальковаВ ночь с 3 на 4 мая 2025 года в Де-Мойне (Айова, США) состоялся один из самых ярких турниров по смешанным единоборствам UFC on ESPN 67.

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