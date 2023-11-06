Ynet: В Израиле введут тюремное заключение за чтение информконтента ИГ* и ХАМАС

Парламент Израиля одобрил одновременно во втором и третьем чтениях проект зона, который предусматривает уголовную ответственность и год ограничения свободы в местах лишения свободы для граждан, регулярно смотрящих информационную продукцию, создаваемую ХАМАС и Исламским Государством*.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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