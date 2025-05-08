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Выставка «Время собирать» проходит в Москве

Выставка «Время собирать» проходит в Москве

Во Всероссийском музее декоративного искусства открывается выставка мастеров творческого объединения «Пространство» – художников-монументалистов, создающих уникальные произведения мозаики и монументальной живописи, но, в то же время, блестяще владеющих различными техниками декоративно-прикладного искусства.

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