Мировоззрение

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Зачем дед Джорджа Буша украл череп индейского вождя?

Зачем дед Джорджа Буша украл череп индейского вождя?

Эта история на самом деле была известна в Йельском Университете очень давно, переходя от выпускников новому поколению студентов, но лишь в 2009 году она стала известна на весь мир, когда потомки Джеронимо, подали на Йельский Университет в суд.

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