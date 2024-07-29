Удар по Голанским высотам — случайность или провокация для войны с Ливаном

В контексте атаки на Голанские высоты МИД Израиля дал Ливану «последний шанс» предотвратить полномасштабную войну, потребовав от шиитского движения «Хезболла» вывести свои войска из районов к югу от реки Литани.
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